過去大考分發原住民錄取名額是以外加2％為上限，教育部今天表示，108學年大考分發有42所公私立大學427個學系，專案核定原住民招生名額，從外加2％提高到5％，以更照顧原住民的學習需求。

此外，教育部又說，鼓勵各大學校系從109學年的大學個人申請開始，將「族群文化學習」納入考量，不管是原住民、新住民、客家或是海外歸國的學生，皆可以將自己關於族群方面的背景及學習成果入備審資料中，各校系則可視自身需求，為特定族群加分。

教育部高教司科長郭佳音表示，目前「原住民學生升學保障辦法」，就可以專案調高大考分發原住民外加的錄取名額，不過過去一直沒去使用，因此大學校系招收原住民學生，都以原核定招生名額外加2％為上限。

郭佳音說，原民會最近提出土木、法律、老年服務、地政、農業科學、環境工程學、電資工程學、企業管理學、服飾學及音樂學等10項科系類別，需要更多原住民人才，因此教育部決定，從108學年起，專案調高這些類別招收原住民學生的人數，達到外加名額的5％。

教育部表示，這次有42所公私立大學的427個學系獲得專案調高原住民外加招生名額到5％，其中包括31所公校的330系及11所私校的88系。至於總招生名額方面，則從1884人提高到1965人，增加81人。

同時，教育部也鼓勵各大學校系從109學年的個人申請開始，將「族群文化學習成果」納入評分標準。舉例來說，某生參加某大學民族語文學系的個人申請招生，通過一階篩選後，可在二階備審資料中反映出族群方面的背景及學習成果，該學系可視自身需要，設定為特定族群（如原住民或新住民）的加分標準，以錄取多一點特定族群學生。

(中時 )