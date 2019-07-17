台南市長榮地下道因鐵路地下化工程施工將封閉1年，引發附近居民擔憂。為減低因施工期間造成鄰近周邊區域交通衝擊，台南市政府除要求交通部鐵道局縮短鋼便橋施工時間、妥善規畫改道動線、增加停車空間、召開地方說明會等4大措施，還將利用多重管道宣導，提醒用路人避開封閉路段，配合相關交通疏導措施。

市府交通局代理局長熊萬銀表示，長榮地下道配合鐵路地下化工程，因周邊路幅有限，該局已要求交通部鐵道局改善工法，縮短鋼便橋工期2至3個月，完成後盡快開放通行。

熊萬銀還說，長榮地下道封閉期間，大範圍改道以周邊開元路、公園路、中華北路及前鋒路等主要道路為主，局部改道則以實踐街、北門路、北園街及周邊巷道，希望讓過境車流與地區性車流能夠予以分散，預計規畫設置75面導引牌面、重要交通結點還將派出11位義交指揮人員協助交通疏導。

熊萬銀指出，為解決因施工造成鄰近居民停車不便，將與北區公所合作全面盤點鄰近閒置空地闢建停車場，並協調周邊大光國小、成功國中校園假日評估開放停車，預計可增加汽機車60格位。

(中時 )