林姿佑、黃小柔都曾被閨蜜所傷。（TVBS）

黃小柔曾被閨蜜搶走男友。（TVBS）

TVBS《女人我最大》邀請唐綺陽老師來分析哪個星座的閨蜜最可怕，幸福人妻林姿佑跟黃小柔就有「我的閨蜜傷我最深」的切身經驗！林姿佑提醒所有的女生，遇到另一半疑似有小三的應對三部曲，一「不動聲色」、二「減少往來」、三「檢查手機」。

林姿佑跟小亮哥結婚22年，外界稱林姿佑「馭夫有術」。小亮哥的好友NONO透露，其實以前小亮哥很有女孩子緣！林姿佑說，小亮哥的事情，都是靠她三不五時旁敲側擊挖一點，才能知道這麼多，因為身邊朋友口風都很緊。林姿佑透露曾差點被閨蜜給「侵門踏戶」她從婚前就有一位很要好的雙魚座女閨蜜，但對方有個壞習慣，就是熱衷當小三！而且閨蜜很會玩，一群人出去玩時，男生都很喜歡她。林姿佑生小孩後，經常把朋友約到家中聚會，某次曾聽到女閨蜜在跟大家分享自己的床事，甚至朋友們全都回家了，剩下小亮哥跟女閨蜜仍延續床事話題，林姿佑竟聽到女閨蜜跟小亮哥說：「我有多厲害你都不知道，不然下次我們可以試試看！」日後她質問小亮哥時，老公只回答：「就喝醉了啊！幹嘛計較。」

從那次後，林姿佑就開始防著這個女閨蜜，後來在聚會上遇到，也都會先把老公帶走。林姿佑說要防這種事情，遇到時一定要「不動聲色」，尤其因為同是圈內人，所以很難不遇到，就算大家遇到她也不會有戒心。

婚姻幸福的黃小柔則回憶她在青春年華時交了一個男友，某次打電話給男友，對方接起電話說，他在黃小柔的魔羯女閨蜜家。黃小柔不疑有他，傻傻地跑去閨蜜家找兩人，只發現兩人看起來像剛睡醒。雖然當下沒有太多懷疑，但黃小柔心中總有著這個芥蒂。後來有次大家出去吃飯，男友找不到手機，女閨蜜就很急著幫忙打電話找，結果手機剛好被黃小柔坐在屁股下，順手拿起來一看，發現手機上顯示的不是女閨蜜的名字，是一個更改過的男性名字。這種企圖遮掩的手法，讓黃小柔瞬間一切都明瞭了。最後放生了男友，同時也質問女閨蜜：「妳幹嘛搶我男友？」女閨蜜頓時裝出楚楚可憐樣，表示自己也不知道怎麼會這樣，事不關己的模樣，更讓黃小柔火冒三丈！

(中時 )