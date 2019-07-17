家住台南、外型甜美的17歲少女，13日晚間到台中市參加摩鐵毒趴，現場男女毒品、飲酒狂歡後，疑遭撿屍進豐原區1家飯店，前後共6名男子進出房間，飯店人員在晚間5時許打開房門，驚見全裸少女陳屍床上。檢警調查，何、莊及吳姓等3男坦承在房內與少女發生性關係，賴男則以手機拍性愛影像。檢方諭令賴以3萬元交保，並向法院聲請羈押何等3男，但法官裁定均請回，檢方已提抗告。

飯店房務人員在14日下午見已逾退房時間，多次前往敲門，均無人應門，在晚間5時30分開門一看，赫見1名全裸年輕女子陳屍房內，趕緊向報警。

據了解，少女13日晚間參加豐原區1家摩鐵的傳播場毒趴，現場男女施用毒品、飲酒狂歡，少女疑也有施用咖啡毒品包及飲酒，而在14日凌晨陷入意識不清狀況，疑遭人撿屍移往豐原區的1家商務旅館，前後共有6名男子進進出出，最後離開房間的男子約在下午2、3時。

警方循線約談前後進出飯店房間的6名相關男子，其中，4人被移送台中地檢署進行複訊，何姓、莊姓及吳姓等3人坦承先後各自在飯店房間內，與少女發生性關係；賴姓男子則以手機拍攝性愛過程。

檢方以賴男違反兒少性剝削防治法，諭令以3萬元交保；另何等3名男子則以涉犯遺棄致人於死、趁機性交等罪嫌，向法院聲請羈押。

台中地院法官開羈押庭，何等3人坦承與少女性交，但否認遺棄致死。法官認為，何等3人趁機性交涉嫌重大，但在最輕本刑5年以上重罪的遺棄致死罪嫌部分，對當時少女是否無自救力？3男是否有無遺棄故意及法定照顧義務等犯行，因舉證不足而裁定將3人請回。對此，檢察官已提起抗告。

檢方17日會同法醫相驗，對於少女遺體是否有外傷及死亡主因，生前是否涉吸毒、遭虐等疑點，檢方均以偵查不公開原則，拒絕說明。

據了解，涉案的6名男子，是前後交錯進出飯店房間，最後獨留少女陳屍房內，少女與男子等人均疑有飲酒及施用毒品，少女被撿屍到飯店時疑已意識不清，3名男子先後進出房間與少女發生性關係的過程及少女死亡時間等疑雲，仍待進一步釐清。

少女性愛毒趴摩鐵裸死疑雲 6男進出3認性交1人錄影

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )