國民黨黨章研修小組建議刪除黨籍總統當然兼任黨主席的條款，被外界視為黨主席吳敦義的權力保衛戰。國民黨今天在中常會上通過黨章研修小組所提三項建議，包括刪除總統兼黨主席、縣市長5人為指定中常委等。將會在7月28日全國黨代表大會上討論才會正式通過。

此次黨章修正包括修正國民黨黨章第17條，刪除總統兼任黨主席條文內容，以落實主席由全體黨員選舉的制度及精神；修正第22條，增列縣市長5人為「指定中常委」，以符合接地氣的精神。

此外，因應過去「馬王政爭」時引起的前立法院長王金平黨籍問題，此次黨章研修小組也建議修正第39條，將「撤銷黨籍處分由中央考紀會議決後執行」的這項規定，改成由中常會核定後執行，等於是拉高規格到與「開除黨籍」同樣標準。

國民黨日前完成初選後，由高雄市長韓國瑜勝出，今天在中常會上也完成核備動作，會提報28日全代會上討論通過，完成提名。中常會也通過提名新北市第二選區（三重、蘆洲）黃桂蘭、嘉義市傅大偉、台南市第一選區徵召蔡育輝等3人代表國民黨參選立委。

至於國民黨中常委李昭平所提，建議將韓國瑜之外4名總統初選參選人全部納入不分區立委名單，國民黨文傳會副主委歐陽龍表示，該案並沒有熱烈的討論，也沒有在會中通過，畢竟還是要當事人同意，需要跟當事人充分溝通，不過過程都會是互動性的，他相信4人都會團結支持國民黨勝選。

(中時 )