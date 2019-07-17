國民黨總統大選初選15日結果出爐，前鴻海董事長郭台銘落馬，工商協進會理事長林伯豐今（17）出席三三會七月例會時表示，應該祝福高雄市長韓國瑜，讓他好好參選和提政見；三三會理事長許勝雄則說，參選是郭的抉擇，為政棄商，也是他要承擔的可能後果。

林伯豐表示，郭台銘要不要脫黨參選，既是成功企業家，「會有自己的選擇」，而根據初選結果，應該祝福韓國瑜，讓他妥善參選、提出政見，才是正確的競爭方向。

許勝雄說，郭還選不選他「無法越俎代庖」，這牽涉到郭對人生發展定位。放棄從事企業經營去投身政治體系，也是郭的抉擇，要去承擔可能造成的結果。至於郭台銘要不要重回企業經營，「誰都沒有辦法左右他」，這是郭要去決定的「人生大事」。

對於總統大選，林伯豐指出，目前台灣經營環境不怎麼友善，工商業界重視、會支持的，還是能夠提出對台灣經營環境友善、對台灣整體經濟有規劃，能有利於創造財富和青年就業機會、培養人才等政策的候選人。

(中時 )