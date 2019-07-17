瀋飛總師透露殲31航程大改，引發網上熱議

最近中共軍方盛大慶祝了殲-8戰首飛50周年與殲-15戰機首飛10周年，但慶祝會上，FC-31(一般也稱殲-31)這款由瀋陽飛機製造公司正在研製的5代機竟意外走紅。原因在於該公司公佈的殲-31技術參數中，其作戰半徑只有500公里左右，與先前公佈的1250差了一半有餘，僅及首款5代機殲-20的1/4。如果確實因變更油箱與內部彈倉配比而只有500餘公里作戰半徑，也只能做為航母艦載機用。

據《搜狐軍事》報導，這次瀋飛公司公佈的資料，殲-31的最大起飛重量為25噸、航程1200公里、最高速度1.8馬赫，可以攜帶8噸武器，設計使用壽命為30年。按此推算，其作戰半徑只有500公里左右。這與2016年的珠海航展上展示的資料有不小出入，當時公佈資訊包括：機身長17.3米、高4.8米，翼展11.5米，實用升限16000米，最大速度每小時1400公里，最大起飛重量28噸，其作戰半徑1250公里，比現在的500公里要大2倍還多。

圖為殲-31於2014年首次在珠海航展上進行飛行演示，引起全球軍武界高度重視。不過幾年下來，殲-31發展路途並不順利，外界轉持保守態度看待。（圖／中新社）

報導指出，實際上殲-31的大小和米格-29差不多，使用的發動機也一樣，若以米格-29的資料比對，可以發現其一般型號的米格-29無副油箱航程為1500公里，如果是米格29SMT，航程可達2400公里，作戰半徑接近1000公里，是因為它在背部加了一個其醜無比的馬鞍型油箱。

而殲-31背部沒有馬鞍型油箱，而且還有一個巨大的內置彈艙，據說可以掛載4枚國產中距離空對空導彈，如果是新型中距導彈則可以達到6枚的數量，與殲-20相當。問題在於殲-31要擴大內置彈艙，就會影響油箱容積，但不論再如何優化設計，也不可能得到超過米格29太多。既然殲-31戰機有內置彈艙，其航程1200公里左右，比米格29的稍微短一些也才合理。

報導認為，5代戰機航程最短的是美軍F-22，由於當初它的設計目標是短程戰術攔截，因此航程不是考慮重點，即便如此，F-22的作戰半徑也有852公里，比殲-31高出很多。

《新浪軍事》分析稱，5代機的殲-20作戰半徑號稱超過2000公里，這是因為設計上需要穿過太平洋去打擊第二島鏈。殲-31戰半徑500公里，大概也只能做為艦載機使用，但即便如此，殲-31要登上航母，也要在其原有基礎上進行放大。因為有一定航程還要隱形與內置彈艙，體型必然小不了，大型戰機才是唯一選擇。即使美軍號稱中型的F-35，空重也在13.2到15.6噸，超過重型戰機F-15的13噸。

(中時電子報)