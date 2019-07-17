環保署今（17）日召開環評大會，審查高雄捷運岡山路竹延伸線第2階段環評，經過環評委員討論2小時後通過。這條岡山路竹延伸線（捷運紅線）從2011年開始研議，第1階段（RK1）工程款30億元，上個月開始動工。第2階段RK2至RK6中央又同意補助272億元，今天終於通過環評，可準備動工。

此路段原為RK2至RK8，後來改至RK6，縮短3.79公里。環委在上次大會要求沿途交通運量與效益應重新估算，高雄市府今提出說明，大約為原本的7成。而沿線目前路寬30公尺，環委王价巨指出，依規定需40公尺才能興建車站，並強化場站周圍的噪音震動防範。

環委李克聰則認為，高捷似乎高估沿線運量，將來實際搭乘捷運人數恐不夠多。這條路線主要是服務岡山本洲園區及高雄科學園區的旅客，但模擬對象是前鎮加工出口區，而前鎮並無台鐵站，拿來做比較數據不夠精準。令人擔心的是這條路線完工後，台鐵在高捷競爭下，形成雙輸的結果。

環委吳義林亦指出，沿線各站規劃的停車位不夠，包括自行車、機車都無法滿足停車轉乘的需求，屆時很可能造成亂停的窘境。環委李堅明則質疑縮短2站後，是否還具備經營效益？ 不應過度樂觀。

會議中環委大都認為，高捷主動縮短2段較具爭議的路段，對於環境的衝擊已縮小；而捷運場站的路寬應達到40公尺，才能確保附近民宅的緩衝措施，以及防制噪音、震動設施，高雄市府也承諾照辦。

事實上，這條路線環委的疑問一直存在，專案小組就審了4次。而在高雄市長韓國瑜上任後，數度向中央表達市民對捷運延伸的期盼，希望已納入前瞻計畫的岡山路竹線加速推動，於是被市府視為應優先通過的交通建設，經過環評大會2次討論後終於過關。

(中時 )