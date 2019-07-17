民進黨今中常會邀請台師大國際與社會學院華文系副教授楊聰榮以「高等教育機構的紅色滲透：民主防禦機制的他山之石」為題專案報告，發言人李晏榕會後轉述卓榮泰主席聽取報告後裁示，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。民進黨將規劃辦理「反紅色滲透」的基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

李晏榕也轉述副秘書長郭昆文報告在8月舉行「反紅色滲透巡迴座談會」指出，相關場次及地方還沒有出來，座談會的目的是要讓一般民眾去了解、喚醒及警覺到紅色滲透在台灣各個不同領域都有紅色滲透的狀況，滲透到什麼狀況，讓台灣民眾了解，紅色滲透到底到什麼程度，要有什麼警覺心、需要做什麼後續措施防範。

卓榮泰今表示，針對高等教育機構裡的紅色滲透，以及對國內學術領域的影響，做了相當深入的說明，讓大家了解文化滲透的操作是依附在既有的社會結構上，透過相對封閉的校園，無聲地進行滲透，而台灣的國際戰略地位及政治情勢又首當其衝，這件事情值得該有更高的警覺性，以及具體的防衛機制。

他說，自兩岸開放交流以來，中國利用學術交流的名義，傾倒豐厚的紅色資源，以挹注經費的方式在校園內擴大組織基礎，目的就是要讓挑戰中國統治的言論在校園內「被消音」。面對這樣的侵襲，必須建立應有的民主防禦機制，才能鞏固民主價值，包括強化政府與學術單位的合作、均衡化的國際學術交流，以及培養學生多元的世界觀，並且重新瞭解台灣與世界的關係。

卓榮泰表示，台灣社會內部原本就存在互相競爭的兩大勢力，現在又有境外勢力意圖利用民主機制傷害台灣的民主，年底的選戰將更加嚴峻。為了鞏固珍貴的民主價值，凝聚內部對於民主價值的共識，本黨將規劃辦理「反紅色滲透」的基層說明會，啟動民主防衛機制，全面展開民主保衛戰。

此外，民進黨團總召柯建銘報告時表示，下會期會處理「反紅色滲透」相關法案，但是至於法案名稱、內容至今尚未確定。

(中時 )