14歲以女團「Sweety」成員身分出道、如今在演藝圈跨領域都有亮眼表現的女星曾之喬，即使工作忙碌，仍不忘上社群網站跟粉絲互動，經常分享生活點滴或美照，也常隨手自拍讓大家看看自己滿意的妝容，最近她又分享了在電梯內的自拍照，網友們卻沒在看她本身，而是猛盯著「背後亮點」瞧，覺得不可思議。

曾之喬最近又在IG貼出著名的「電梯自拍」，只見她讓及腰長捲髮自然垂下，穿著襯托雪白肌膚的粉嫩色背心上衣，胸前還開了深V領隱約展現傲人上圍，看似隨手拍卻相當完美，毫不愧對她給予自家電梯的超強稱號「自拍神梯」。

曾之喬在「自拍神梯」中再度拍出自己都相當滿意的自拍照，然眾人的焦點都被她背後的亮點吸引，原來是曾之喬顧著拍照，完全沒按下要前往的樓層，女星賴琳恩看了也忍不住調侃：「妳們家管理員應該每天都很期待從監視器看妳XD」，網友也覺得言之有理，釣出曾之喬親自回應：「看到就看到呀！進電梯拍照又沒犯法」，順便解密出現這亮點的背後真相「只是進電梯拍個照就不按了啊！」，被粉絲誇獎為了拍照特地進電梯，她則俏皮地說：「用心用感情在經營ig耶！不是兒戲耶！」，逗樂眾人。

(中時電子報)