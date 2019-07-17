美國密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)正在紀念B-2匿蹤轟炸機的首飛30週年。1989年7月17日，機尾編號82-1066的首架(AV-1) B-2轟炸機「美國精神號」(Spirit of America)從加州棕櫚谷，飛到愛德華空軍基地，完成首趟試飛。

B-2轟炸機肇始於1970年代，原本美國空軍希望超音速轟炸機可以突破蘇聯防空網，因此曾經推出2倍音速的B-58盜賊式(Hustler)，以及3倍音速的XB-70女武神式(Valkyrie )，然而蘇聯的防空飛彈已可以擊落2倍音速的目標，而XB-70在試飛墜毀，加上蘇聯也推出了3倍音速的攔截機MiG-25，顯然比拚速度可能無法取得上風，既然如此，美國空軍開始了低雷達訊號的匿蹤飛機計畫。1974年，美國國防高等研究計劃署DARPA，要求各個飛機航空設計公司提供有關雷達截面的研究，包括波音(Boeing)、諾斯洛普(Northrop )、洛克希德(Lockheed)、麥道(McDonnell Douglas)都提出了，其中洛克希德與諾斯洛普的報告得到賞識，日後也就成為F-117匿蹤戰機與B-2轟炸機的開端。

諾斯洛普的創始人傑克諾斯洛普早在二戰時期，就自費進行機翼與機身合為一體的飛行翼(Flying wing)研究，飛行翼機體的線條非常單純，就是巨大的後掠三角形，傑克原本的用意是減低飛行阻力，達到省油的目的，當時沒有注意到雷達截面的問題。之後諾斯洛曼爭取到YB-35的研發，在1946年達成首次飛行，可惜此時二戰已結束，噴射戰機時代來臨，因此又進化成噴射式的YB-49，於1947年首飛。

YB-35與YB-49都稱的上是B-2的前身。(圖/美國空軍)

但是在沒有電腦飛控系統的年代，YB-49並不容易操作，1948年6月5日，第2架YB-49墜毀，計畫受挫，在1953年就完全停止了。

然而這些飛行翼飛機的研發經驗，卻成為匿蹤飛機研發的養料，1979年，美國空軍提出高級技術轟炸機（ATB）計劃，諾斯洛普的草案被選中，定名為精神式(Spirit)，但這個字還有「靈魂」之意，因此也被稱為幽靈。

1989年7月17日，機尾編號82-1066的首架(AV-1) B-2轟炸機「美國精神號」(Spirit of America)從加州棕櫚谷飛到愛德華空軍基地，完成首趟試飛，成為世界唯一的匿蹤轟機。

可惜時局突變，原本計劃採購132架飛機，到了90年代初，蘇聯解體，美國沒了最大的敵手，匿蹤轟炸機也就不需要了，最終只製作21架。

雖然數量大為減少，但是B-2仍然成為美國戰略空軍的重要角色，1999年，B-2迎來了首場實戰，在科索沃戰場上空投放JDAM炸彈。然而1999年5月7日，一架B-2 對南斯拉夫的中共大使館投下5枚JDAM，造成數名工作人員死亡，遭到嚴重批評。

B-2主要擔任精準轟炸任務，投放JDAM炸彈。(圖/美國空軍)

在911襲擊事件發生後，B-2也是阿富汗上空的第一架作戰飛機，而且出擊的B-2是從美國出發前往阿富汗，在飛行44.3小時後返回美國，完成了最長的作戰任務。匿蹤轟炸機一直是美國國防的重要組成部分，是美國空軍全球打擊能力的象徵。

憑藉其獨特的飛行翼設計，和先進的航空電子系統，B-2 比30年前更加致命和創新。操作B-2的空軍人員，都要仔細的進行日常測試和維護，以保持B-2的運作。

(中時電子報)