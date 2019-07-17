國民黨確定推派高雄市長韓國瑜出征2020，詢及前鴻海董事長郭台銘有無可能脫黨參選，之前表態挺韓的商總理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰今（17）天下午表示，以郭的個性智慧，個人預測「應該不會才對」，因為郭是位忠於國家、忠貞的中華民國信徒。

賴正鎰下午出席「中華民國全國商業總會第一屆金舶獎頒獎典禮」做了上述表示。媒體詢問，會建議郭台銘回鍋執掌鴻海集團？賴正鎰說，這是郭台銘的個人規劃，很難猜測是否會回鍋，還稱讚郭是台灣優秀的企業家。

由於前鴻海董事長郭台銘初選期間，曾拋要課富人稅，更放話稱第一個要查賴正鎰。媒體詢問，高雄市長韓國瑜自國民黨總統初選勝出，是否鬆了一口氣？賴重申，富人稅是在合理稅制之下多出來的稅制，似乎是齊頭式平等，而非立足點平等，因此商總與商業界才會反對。

談到國民黨總統初選結果，賴正鎰指出，國民黨歷經一場公平透明的初選，由韓國瑜擔任下一屆總統候選人，郭台銘這段時期間表現也非常好，是位成功的企業家，提醒韓必須在最短時間整合前新北市長朱立倫、郭台銘等陣營團隊，迎戰2020。他還說，韓國瑜的兩岸、經濟政策很清楚，假使未來能落實，應該會有得到很多認同。

另外，蔡政府研擬8月調漲基本工資，賴正鎰認為，中美貿易戰，且去年已基本工資已調整過一波，加上景氣不明朗，建議今年維持現狀不要調整。

(中時 )