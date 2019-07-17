元智大學研究團隊結合AI人工智慧技術，開發虛擬試穿系統，消費者只要花幾秒拍下身形照，就可看到試穿不同衣服的效果，可應用在實體店面或網路電商。

元智大學電機工程系主任陳敦裕領導的研究團隊，結合AI技術，開發虛擬試穿系統，可運用在實體店面或網路電商，消費者只要拍下身形照後，可透過虛擬試穿系統，點選喜歡的衣服，系統會使用AI技術進行影像生成，並透過深度學習模型將衣服合成到人像上，消費者不必試穿，就可得知試穿衣服的效果。

陳敦裕說，元智團隊研發的虛擬試穿系統結合2D影像處理，成本較低且簡便有效率。目前國外有推出3D虛擬試穿，但設備成本高，且消費者可能需在試衣間僅著內衣褲進行3D建模，不只耗時且可能涉及個人隱私。

陳敦裕表示，團隊約花1年時間研發虛擬試穿系統，下一階段將繼續提升試穿照片的清晰度，並納入不同尺寸衣服穿在消費者身上的試穿效果，未來除了和遠東集團旗下的新竹巨城購物中心合作外，目前已有電商業者表達合作意願。

研究團隊也和巨城購物中心合作，開發人流技術系統，協助觀測購物中心進出人流量和各區塊停留的人潮與時間。

陳敦裕表示，在影像分類的基礎上加入定位功能，就能讓電腦擁有視覺，辨別影像中的物件和位置，應用在商場時，就能掌握人潮流動狀況，有助於業者瞭解經濟效益和動線；也可加入專注力識別系統，當商場舉辦特展時，就能知道駐足停留人數，藉此判斷展覽的效益。

元智大學校長吳志揚表示，AI是未來產業重要的方向，元智幾年前就推動跨領域跨學院課程，為AI人才培訓做準備，民國107年成立人工智慧跨域創新應用中心，並與遠東集團各事業體合作。今年適逢創校30週年，在遠東集團支持下，元智還將成立AI計算力平台，建構高速運算環境和設備，以提升AI研發實力。

(旺報 )