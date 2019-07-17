北港警方透過臉書，尋獲2歲男童的父母。（張朝欣翻攝）

1名穿尿布的2歲男童17日獨自在雲林縣北港鎮「逛大街」，警方獲報後透過臉書協尋，不到1小時男童家人便到派出所領回，男童母親表示當時她在睡覺，完全不知道孩子溜出門，直到親友看到臉書通知她才發現「孩子不見了」。

17日上午8點許，有民眾發現1名男童在北港鎮中正路上遊蕩，男童沒有穿鞋，身上僅穿著上衣及尿布，應是走失孩童，北港派出所警員莊上鍏、宋信宏獲報趕到現場，由於男童年紀太小無法告知住處，2人先將男童帶回派出所安置。

2員警從男童衣著研判應是附近住戶的小孩，除了到現場周邊探訪，並拍照PO到北港地區的社群網站，藉由網友力量協尋，不到1小時男童父母親便匆匆趕到派出所領人。

男童母親表示，丈夫出門上班她在家休息，大門忘了上鎖，孩子竟然就這樣溜出門，後來接到友人打電話告知「妳家小孩在派出所」，驚嚇之餘馬上衝到派出所，還好小朋友沒有受傷，非常感謝警員的幫忙。

警方表示，男童非常乖巧，被帶到派出所後安靜地坐在椅子上，不會吵鬧哭泣，呼籲民眾家中若有幼兒，務必鎖好大門，以免孩子溜出住家。

(中時 )