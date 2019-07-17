草屯鎮惠德宮今17日舉行城隍聖誕遶境活動，縣長林明溱點燃起馬炮，並與各界貴賓民代共同祈求國泰民安；立委馬文君和草屯鎮長簡景賢等共同扶神轎啟駕，展開全鎮遊巡遶境行程，來自全省各友宮、陣頭和信眾都熱烈參與遶街，場面盛大。
南投縣府衛生局今年也別開生面的在現場進行反毒及防治疫藥物濫用宣導，期透過遶境車輛懸掛反戒毒宣導布條，提醒青少年朋友要提高警覺，避免毒品的危害。
今年7月17日也是農曆6月15日城隍爺聖誕，各廟宇、陣頭及信徒都齊聚草屯惠德宮，場面熱鬧。縣長林明溱、立委馬文君、蔡培慧、草屯鎮長簡景賢、草屯鎮籍所有議員及惠德宮董事長洪明山及地方各界一起捻香祭拜，在點燃起馬炮後，各陣頭開始展開繞行草屯鎮市區，沿路各信眾都在住家及店門口擺設貢品，祈求閣家平安。
洪董事長表示，城隍爺聖誕千秋，廟方特別舉辦盛大的慶典及市區遶境活動，希望祈求諸事平安順利、四時無災，大家賺大錢。他並指出，今年為配合縣政府反毒宣導，並在陣頭懸掛反毒宣導布條，就是要提醒青年朋友與一般民眾毒品對身體危害嚴重，在看熱鬧之餘也能吸收新觀念，希望大家都能抗拒毒品誘惑、遠離毒害。
(中時 )
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