粉絲發文分享今捕獲的楊冪近照。（圖／翻攝自Unicorn_楊冪個站微博）

「流量女王」楊冪一舉一動都是話題，去年底她和劉愷威結束5年婚姻後，外界便對她感情去向十分關注，每每現身機場的「機場時尚」也是粉絲熱議的焦點，今(17日)楊冪被拍到穿著黑色連身褲出現，下半身露出鉛筆纖細長腿，轉身向粉絲打招呼還露出白皙屁股蛋，令網友直呼辣翻。

楊冪去年和劉愷威離婚後，所生女兒小糯米就交由男方在香港扶養，最近網上流出一段小糯米參加學校音樂會的影片，可見劉愷威也出席，父女倆首度在台上合體高歌一曲，唱完劉愷威還對女兒獻上愛的親親，父女之情溢於言表，網友更驚覺小糯米和楊冪小時候的照片長得一模一樣，全家都是神基因。

楊冪今被粉絲捕獲穿著連身褲、馬丁靴，戴著棒球帽和黑框眼鏡現身機場，看來性感又氣勢十足，但親切的她不忘回頭向特別來送機的粉絲打招呼，還被拍到小走光露出屁股蛋，粉絲讚說：「下次不許你穿這麼短的褲子！」、「這大長腿」、「這一身太酷了我的姐」、「這個身材我真的服」。

(中時電子報)