爭取國民黨不分區立委？王金平：不會留在立法院 不當副手 17:282019/07/17 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平17日出席金舶獎頒獎典禮並受訪。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平17日出席金舶獎頒獎典禮，對於媒體詢問是否希望被列在國民黨不分區立委名單時笑稱「可能嗎？開玩笑吧！」隨後強調他不會留在立法院，也不會去當副手，這都很清楚。 (中時 ) #王金平 #立委 #副手 #立法 #不分區立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 外界傳聞郭王配？ 王金平：初選結果出爐再說 14:352019/07/13 政治 王金平駁郭王配 笑稱就看明天 01:212019/07/14 政治要聞 國民黨的三腳督 04:102019/07/14 時論廣場 初選若敗 名嘴驚爆：郭將循王金平模式參選 05:472019/07/14 政治 總統初選民調即將出爐 王金平：談下一步言之過早 19:392019/07/14 政治 順聖宮參拜和郭避不見面？ 王金平：聽說他忙掃街 19:462019/07/14 政治 南投配天宮城隍爺繞境 王金平祝福韓國瑜 20:502019/07/16 政治 王靜觀其變 視郭柯動向再評估 04:102019/07/17 政治要聞 待價而沽 小心一步錯滿盤輸 04:102019/07/17 政治要聞 表態不挺韓？ 王金平：過去支持他選市長、當好市長 16:492019/07/17 政治 政治熱門新聞 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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