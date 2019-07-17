立委徐志榮（右）爭取連任，力保藍營立委席次。（何冠嫻攝）

苗栗縣山線立委徐志榮競選連任，將以「勇氣」作為競選slogan，象徵勇於承擔、氣魄無懼的決心，共創苗栗繁榮，他也點痛批民進黨執政後「違法亂紀」，國會立委綠營佔多數常強行通過無理政策，導致國民黨被霸凌！因此力拚藍營席次過半，讓國家穩定。

徐志榮2015年補選立委成功，戮力爭取地方建設和鄉親福祉，而他原本想交棒給年輕人，但地方聲浪希望他再次出戰，因此徐志榮幾經長考、諮詢縣內大老意見後，決定力拼連任。

17日徐志榮與妻子王慧珍、苗栗縣議長鍾東錦、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川等人，連袂公布競選主軸口號「勇氣」，代表「勇於承擔、氣魄無懼」位藍營力保立委席次，一展連任決心。

他痛批，民進黨籍立委在立法院占多數，對於許多無理政策，幾乎是「霸凌式」通過，無論在野陣營提出任何修正案皆遭否決，讓他內心深感憤慨，決定要氣魄無懼持續對抗綠營。林祥川也強調，將力挺黨內初選勝出的總統參選人韓國瑜，讓藍營重反政權，若能加上過半席次的國民黨籍立委，相信有助於總統推動政策。

(中時 )