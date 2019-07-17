在2019拿坡里世大運為國爭光的中華健兒，今天出席返國餐會，在競技體操完成男子鞍馬二連霸的李智凱，坦言兩面金牌感受不同。

李智凱表示，2017台北世大運鞍馬金牌是台灣史上首金，今年帶著去年雅加達亞運再度摘金的氣勢挑戰世大運，順利衛冕鞍馬金牌，並有1面團體銀牌、1面個人全能銅牌，已經是國內競技體操翹楚，他說：「2面世大運金牌感受不同，上一面是自己嘗試的第一次，今年的金牌則是肯定過去的努力。」

李智凱不忘感謝自己的金牌是受到很多人的幫助而產生的回饋，也很開心競技體操因為他們的好成績受到更多關注，希望能維持下去。

世大運單槓挑戰難度6.300分的唐嘉鴻，精湛演出讓他摘下中華體操隊在世大運史上首面單槓金牌，他說：「亞運之後參加了一些比賽，狀況不是很順利，經過不斷訓練、調整，終於在世大運完美展現，肯定了這段期間的付出，也謝謝大家的關心，帶給我們很多力量。」

唐嘉鴻並說，教練翁士航提醒他，比賽結果是無法預測的，能做好的就是把訓練做完整，平時多付出，上場盡力享受比賽，結果就交給老天，未來他也會帶著這樣的心情去準備、面對比賽，部會因為金牌就覺得壓力特別大。

最後一次參加世大運的徐秉謙，帶著左肩傷勢和李智凱、唐嘉鴻拿下男團銀牌，透露就算疼痛也要撐完，不想讓自己留下遺憾，接下來除了先讓肩膀好好休息，也要和隊友為前進奧運的夢想努力，希望能在世錦賽盡力拿下分數。

三位體操好手都認為接下來最重要的就是10月世錦賽，要全力拚進團體前12名，盡早搭上奧運列車。

(中時電子報)