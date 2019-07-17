士林科教館遷建工程弊案，一審將前館長徐國士判刑7年6月、他的親密友人董素貞判刑8年6月，二審認定徐、董共同收賄4165萬元、犯行明確，因爭訟逾8年，符合刑事妥速審判決，經減刑後將徐、董各判刑6年、6年6月，但最高法院撤銷發回。

徐國士在2000年到2003年間擔任國立科教館館長，並負責將科教館遷移到士林基河路的各項業務；董素貞是樹茂公司負責人，負責科教館新館軟體工程營建管理服務，她卻和徐男共謀，將「第一單元統包採購案」等案件指定給特定廠商承作。

董素貞靠著洩漏採購案資訊，圖利包商獲得4165萬元的報酬，案件爆發後，2009年檢方將徐、董等人起訴，前年士林地院歷經6年審理後，認定徐男漠視政府採購須依公平、公開的程序將他判刑7年6月，董洩密並收取高額回扣，判刑8年6月徒刑。

徐、董否認犯罪提起上訴，高院認定關於「第一單元統包採購案」部分，2人犯行明確，至於「4D弧型劇場影片採購案」部分，因相關證據無法證明犯罪，此部分改判無罪，由於全案爭訟逾8年依法須減刑，因此酌減刑度將徐、董各判6年、6年6月，案經上訴，最高法院撤銷。

(中時 )