失親兒福利基金會與空調公司合作，舉辦「大金空調希望種子－訓考實用計劃」。（圖／失親兒福利基金會提供）

失親兒福利基金會與空調公司合作，舉辦「大金空調希望種子－訓考實用計劃」。（圖／失親兒福利基金會提供）

今年即將從高職輪機科畢業的阿新，自從爸爸過世後，就靠自己半工半讀賺學費及生活費，每月的房租也是自己支付，辛苦的時候曾經一天只吃一餐度日，透過失親兒基金會媒合參與今年的「大金空調希望種子－訓考實用計劃」，未來自己若有能力，還希望能回饋基金會。

失親兒福利基金會與空調公司合作，舉辦「大金空調希望種子－訓考實用計劃」，邀請高雄、台南、苗栗、宜蘭、台北共15位青少年，進行一對一分離式空調安裝教學，學習空調基礎知識、工具認識與使用操作、一對一分離式空調安裝技能及實作演練等。

另外，準備升上高職汽修科三年級的阿豪，目前在汽車整備中心實習，從小由阿公阿嬤帶大的阿豪，17歲已經認真思考自己的未來，希望透過這次課程多學習一樣專長，未來具有汽修和冷凍空調雙專長，在就業市場更具競爭力。

失親兒基金會研發中心主任許淑嬌表示，此次計劃挑選即將畢業的高職學生，引導失親兒們學習一技之長，同時訓練生活自主的技能，也做為進入職場前的預備。「希望種子-失親少年培力計劃」除了帶領孩子們進行紮實的訓練課程，同時也輔導考照，並且引薦媒合到和泰大金空調及其經銷商實習，鼓勵孩子們以專業的一技之長，創造未來的美好人生。

(中時 )