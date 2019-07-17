台南市長黃偉哲於去年市長選舉期間，被國民黨陣營告發2006年、2007年涉嫌3度收受崑陵山安樂園開發案蘇姓總經理的政治獻金合計400萬元，經台南地檢署處分不起訴後，告發人之一的前立委高思博17日質疑南檢論證自我矛盾，牴觸過去各司法單位的偵辦結果，即使檢方認定黃偉哲僅涉及行政罰，也應執行，否則他將向監察院舉發南檢失職。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶回應，指前案偵查中起訴貪汙所憑的證據，經過法院歷審審理已有不同。且前案貪汙案件的構成要件，與此案告發被告涉及政治獻金法有關刑責的構成要件不同，檢方綜合前貪汙案件於偵審中的全部事證，以及此案另行調查所得證據，仍無法認定被告知悉或收受其助理向蘇姓總經理收受的政治獻金，也無法確認被告收受政治獻金的時點。至於違反行政罰部分，將於此案偵結後，另函請受理申報機關本於權責依法處理。

高思博強調，此案是他去年競選台南市長期間提出告發，原本決定在選後放下，不再追究，但南檢不起訴的內容太有問題，他不得不就事論事，指出南檢其中矛盾之處。

高思博說，2008年南檢依貪汙治罪條例起訴黃偉哲，證明當時檢方認定黃偉哲有收錢的事實。如今南檢不起訴的理由，竟然是無法證明黃偉哲收到錢，這不是前後矛盾嗎？其次，在2011年的判決中，高等法院在判決書指出，黃偉哲確實有收取現金，但因沒有足夠證據證明對價關係，所以判定貪汙罪無罪，但有收到錢是法院認證的。

高思博認為，既然2008年的地檢署跟2011年的高等法院，都認定有收錢這件事，並將這筆錢認定為「政治獻金」。此次南檢不就是一次推翻自己跟高院過往的判斷呢？南檢既然覺得這屬於行政罰的問題，就請移送監察院跟內政部處理，盡到公務人員的責任與義務。

(中時 )