年輕茶農組成的初審團評茶委員，對參賽茶樣做聞香的香氣評分。（羅浚濱攝）

新竹縣東方美人茶108年度優良茶比賽，17日在峨眉鄉農會舉行，首度由12位年輕茶農組成的初審團評茶委員，對1334點參賽茶樣展開連續2天的評定，每人從原本旁觀者變成評審，都說深感責任重大，要喝上千次茶樣，晚上可能睡不著覺。

縣府農業處指出，新竹縣東方美人茶自有優良茶比賽以來，都是由茶改場派3名專家進行評鑑，但2016年修正1千點以上的比賽要建立初評制度，縣府當年就開始找北埔和峨眉茶農參加茶改場的專業訓練。

初級班開設2班60人，經過3年培訓，有30人晉級中級班，再經考試合格並甄審，僅有12人通過層層考驗，能擔任初審團評茶委員，且全部都是年輕茶農。

17日展開今年優良茶為期2天的初評工作，12位茶農穿上白色袍服，分成2組進行評鑑茶樣，每個人都神情專注，聞香、品嘗後再思考如何做評分。

「當觀眾和評審的角色完全不一樣！」擔任初評委員的茶農說，從品茗過程中能更深入了解東方美人茶的優缺點，並要非常慎重選優汰劣，「這不僅是責任，更是榮譽！」

「他們是未來新竹縣茶葉產業進步的希望種子！」茶改場課長林金池說，由茶農來初評參賽茶葉，在中南部已行之有年，保守的新竹縣能跨出第一步，非常重要，年輕茶農參與初評的訓練，日後再經過不斷交流成長，將能帶領新竹縣茶產業要走的方向。

(中時 )