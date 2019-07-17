潭子區大成街通往北屯區敦富6街，多年來相隔柳川北屯支流，兩地居民往來須繞道而行，立法委員沈智慧（左3）表示，潭子北屯「縫合」計畫完成後，對當地居民大利多。（張妍溱攝）

台中市潭子區大成街通往北屯區敦富6街，多年來相隔柳川北屯支流，兩地居民往來須繞道而行，市府計畫周邊開闢3條道路；其中大成街往敦富6街將興建橋梁，預計8月動工、年底完工通車，民眾日後通往潭子、北屯捷運綠線，無須繞道，節省約20分鐘路程。

立法委員沈智慧、市議員蕭隆澤等人，17日會同建設、都發局單位，前往北屯區南興路及敦富6街交叉路口會勘；沈智慧指出，北屯敦富6街及潭子大成街「瓶頸河段」短短不到500公尺，卻要繞行松竹路1、2公里到對岸，興建橋梁除了減少道路繞行時間，也方便消防車輛救災，潭子居民前往北屯搭捷運更方便。

台中市建設局長陳大田指出，分3階段打通3處交通動脈，包括「敦富6街至大成街連接橋梁」、「敦富9街連接中興路」、「敦富8街連接大成街」等，部分須解決用地徵收、道路高低落差等問題。以區段徵收基金約6千多萬元施作工程，另潭子南興北三路連接至中山路及北屯環中路。沈智慧說，向中央爭取經費補助。

(中時 )