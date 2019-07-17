道路品質好不好，民眾最有感！台中市長盧秀燕推動路面「燙平專案」，引進被稱為「公路醫生」的熱再生修補車新型道路維修工法，可像熨斗般先整燙既有路面，搭配重複啟閉人手孔蓋技術，提升路面修補效率與品質，已完成165條道路改善，長度約51.9公里，面積約64萬多平方公尺，打造台中安全道路新環境。

市府建設局表示，盧秀燕上任後要求團隊以市民角度，審視全市道路的平坦度與安全度，督促道路改善工程，提出「道路燙平2.0升級計畫」，引進熱再生修補車、重複啟閉人手孔蓋等新工法，希望在短期內以高效率、高品質逐步燙平全市各級道路，創造安全、平坦的用路環境。

建設局長陳大田指出，台中市完成165條道路改善，長度約51.9公里，改善路段有西區向上路、神岡豐洲路、南區南門路、豐原東興街等，範圍遍及各行政區。

近期將陸續推動東勢永盛巷、新社中93線(崑南街、中興嶺街)、南屯三厝街、精誠南路、西屯環中路、青海路、梧棲興益路等道路改善。

陳大田表示，路面燙平專案是攸關市民最重要的市政建設之一，市府積極推動道路改善工程，除原列道路改善經費，也向中央積極爭取前瞻預算補助，興建市區、山城、海線、屯區的路面刨鋪道、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等。

建設局在道路改善施工，同時要求進行孔蓋下地、老舊管線汰換、建案管線申請、排水溝蓋設置齊平、路基改善、無障礙設施興建等工程，新鋪設道路兼具人性、平坦、安全。

為減少道路任意挖掘情形發生，市府更建立「管線工程統一挖補」制度，提升道路品質，減少維修次數與經費，讓有限經費發揮最大使用效益。

陳大田強調，以國際城市角度，檢視道路施工品質，嚴格要求建設局監造單位落實監造每一階段施工作業，從交通維持計畫、瀝青混凝土製造與品質檢驗、施工機具檢驗、道路刨除成果檢查、孔蓋調整檢驗、軟弱地質改良，甚至瀝青施工鋪裝的順序等，讓施工成果達到對交通影響最小、道路品質最高的目標。

(中時 )