沈男疑似為了偷窺弟媳私生活，在家中浴室裝設竊錄器，不料最後只錄到弟弟洗澡及更衣的裸體畫面，還慘被抓包，弟弟及弟媳憤而怒告沈男侵害隱私權、健康權，甚至導致兩人罹患憂鬱症；三重簡案庭一審判沈男須賠償12萬元，弟弟及弟媳不服上訴，新北地院二審改判沈男須賠償15萬元，全案可上訴。

弟弟及弟媳指控，夫妻倆婚後與哥哥同住10多年，去年6月間，發現哥哥在浴室洗手台下方安裝小型竊錄器，裡面存有多部弟弟洗澡、更衣的畫面，嚇到趕緊搬離房屋，卻無法擺脫遭人竊錄的陰影，終日惶恐不安，甚至罹患憂鬱症，至今仍須至精神科診所回診，共同向沈男求償50萬元。

三重簡易庭一審認為，沈男偷拍弟弟洗澡及沐浴的私密畫面，已侵害其隱私權，但弟媳沒被拍到，同樣求償精神慰撫金實屬無據，此部分駁回，判決沈男須賠償12萬元。

弟弟及弟媳不服上訴新北地院，法官二審認為，家中浴室遭裝設竊錄器，已使2人精神上受到極大痛苦，情節重大，且兩人也提出相關就醫證明，今改判沈男須賠償弟弟及弟媳15萬元，可上訴。

(中時 )