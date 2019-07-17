英「金融時報」指接受國台辦指令作新聞 中時中天嚴正聲明：假新聞惡意中傷 17:482019/07/17 中時電子報 本報訊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國金融時報。（圖/擷自金融時報網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對今日英國「金融時報」大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，中國時報及中天電視接受大陸國台辦指令作新聞一事，中國時報及中天電視發表嚴正聲明，這是惡意中傷的假新聞！ 對於英國「金融時報」、中央社及其它引述引用或轉述該則新聞的媒體或個人，中國時報及中天電視將一併追究責任提出告訴。 (中時電子報) #時報 #中天 #假新聞 #中國 #中國時報 也許您會感興趣 推薦閱讀 網媒刊國台辦文章！蔡控陸訊息戰 製造台灣衝突 04:102019/07/13 政治要聞 假統戰真選戰 民進黨司馬昭之心 04:102019/07/13 政治要聞 產經解析－探索未來十年 四大趨勢 04:092019/07/14 全球財經 美降息風起 新興股債錢景佳 04:102019/07/15 焦點新聞 15檔面面俱到股 蓄勢攻堅 04:102019/07/15 證券．權證 鄰近大陸 台灣如何防範非洲豬瘟為關鍵 13:122019/07/15 財經 我農產出口前5名 陸被消失 04:102019/07/16 財經焦點 洗產地罰鍰上限 有望提高到300萬元 17:002019/07/16 財經 台灣長工對戰台獨千金 04:102019/07/17 時論廣場 羅文嘉亂貼紅媒標籤 中天聲明提告 16:122019/07/17 娛樂 政治熱門新聞 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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