針對今日英國「金融時報」大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，中國時報及中天電視接受大陸國台辦指令作新聞一事，中國時報及中天電視發表嚴正聲明，這是惡意中傷的假新聞！

對於英國「金融時報」、中央社及其它引述引用或轉述該則新聞的媒體或個人，中國時報及中天電視將一併追究責任提出告訴。

(中時電子報)