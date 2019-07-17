七星扶輪社長徐瑋宗（左二）捐贈30萬元，拙茁農場主任王瓊如（中）表示將增建2棟溫室。（羅浚濱攝）

天主教竹東世光教養院協助慢飛兒自立更生設立的拙茁家園，生產無毒蔬菜逐漸打出知名度，台北市七星扶輪社除固定訂購外，17日並捐贈社會服務經費30萬元給拙茁增建農場溫室設備，以利生產無毒健康蔬菜。

竹東地區天主教5年多前在軟橋設立2分地的拙茁家園，有戶外菜園和善心團體陸續捐款建了6間溫室設備，教導29名慢飛兒各種無毒蔬菜，發現戶外栽培的蔬菜易受天候等因素影響，產量是溫室的一半。

拙茁家園目前平均1周有300斤健康蔬菜上市，有固定50人認購，也不時拿到工研院中興院區銷售，台北市七星扶輪社是3年前參訪時成為認購人之一。17日在8名慢飛兒表演後進行捐贈儀式。

七星扶輪社長徐瑋宗捐贈30萬元給拙茁農場主任王瓊如，增建2棟共83坪的溫室，希望提供慢飛天使有更好的學習環境與機會，並自立更生，體悟自我價值。

王瓊如感謝七星扶輪社對智障者的鼓勵與支持，捐贈社會服務經費協助拙茁農場溫室設備，讓慢飛兒能工作中療癒身心，活出自信。

(中時 )