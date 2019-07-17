大陸有一婦人吃生蠔，感染創傷弧菌，痛失一條腿。營養師表示，生蠔有如「遊走病毒包」，世界各地多曾傳吃生蠔中毒事件，建議最好煎熟再吃。

根據陸媒報導，68歲的王姓婦人常在市場買生蠔來吃，最近吃完後小腿紅腫，第二天整條腿不僅紅腫還發黑，還出現腹脹、腹瀉，幸經家人迅速送醫急診，診斷出創傷弧菌感染，最後只能截肢保命。

創傷弧菌為致命細菌，主要寄生於牡蠣、蚌等貝殼類生物中，約50～70％的患者會在感染後48小時內死亡，主要是創傷弧菌通過腸胃進入血液，爆發膿毒症，引起發熱、寒顫、休克、典型的血性大皰樣皮損。

生蠔容易帶有許多海洋中的致命病菌和重金屬，像是霍亂弧菌、副溶血弧菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌等，有如「遊走病毒包」。營養師李婉萍向《聯合新聞網》表示，生蠔煎熟後，可降低微生物汙染等食物中毒風險，比生吃生蠔安全許多。

(中時電子報)