志工們重新粉刷斑駁的牆面，並換上新的燈泡。(吳亮賢翻攝)

獨居在林口的69歲簡姓老翁，近年因罹患癌症，生活自理能力大受影響，華山基金會與信義房屋組成的「點亮幸褔，愛老人軍團」，17日上午特別到簡爺爺家中大掃除，重新粉刷斑駁的牆面並換上新的燈泡，令原本陰暗的屋內重現光明，讓爺爺能在乾淨舒適環境中安養天年。

獨居在林口的69歲簡姓老翁，終身未婚、無親無依，近年又不幸罹癌，家中環境日漸髒亂卻無力整理，今日上午華山基金會與信義房屋林口區分店合作，共10多名志工一同到簡爺爺家整理環境。

經過一個上午的努力，志工們將簡爺爺家斑駁牆壁重新粉刷，清運家中的廢棄物，並貼心的為爺爺寢室鋪上全新床包、更換燈泡。

領隊的信義房屋張家銘表示，炎炎夏日大掃除雖然辛苦無比，但愛心行善不受限，很開心能盡一份心力，無時無刻為弱勢長輩點亮幸福。

看見煥然一新的環境，簡爺爺感動地直說：「真的不知道怎麼感謝大家」，並不斷的向每位志工說著「謝謝」，場面溫馨動人。

華山基金會表示，目前基金會在新北市服務約1500位弱勢長輩，提供免費到宅關懷訪視、家務整理、居家環境改善、原床泡澡、護甲及促進社會參與等多項服務，極需各界啟動善念、共同關懷，一起加入「愛老人」行列。

(中時 )