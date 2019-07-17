今年氣候異常，新埔鎮種植的高接梨授粉不良及著果率低，但依舊維持高品質，農會17日舉辦新埔梨果品評鑑，宣傳「2019新埔水梨節」將在20、21日於農會農業推廣中心熱鬧登場，邀請各地民眾和親子前來共襄盛舉。

新埔農會總幹事曾庭熙表示，今年豐水梨雖產量減少，但品種多樣化，消費者可依個人喜好，品嘗到不同風味和口感的水梨，去年獲得十大績優產銷班的果樹產銷班第21班，果品並將進駐新光三越百貨全省4間分店販售。

3位專家對今年的豐水梨及蜜雪梨評鑑結果，果農呂學贊奪得豐水梨冠軍，甜度達13.2度，蜜雪梨冠軍呂紹熙，甜度11.6度，參賽果品平均甜度都有11度以上，品質優良，民眾本周到活動會現場，有機會買到冠軍梨。

會中，老爺酒店名廚阿耿師帶領副縣長陳見賢等人，製作「芝士黑松露水梨鮮蝦」，並展出「脆皮水梨爆沙爹」和「冰心水梨切奶凍」等創意料理，阿耿師21日將在會場，進行教學體驗及免費品嘗。

本周假日的新埔水梨節，有手作DIY體驗、鏢梨射手挑戰賽、水梨大晉級親子闖關、水梨拼圖挑戰賽、繪梨小網紅等活動，現場並提供水梨飲品、水梨愛玉、桔餅米糕等免費品嘗的美食，參賽親子還有機會獲贈水梨禮盒。

(中時 )