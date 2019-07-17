清水火車站後站居民等了20餘年，歷經3任市長，跨站天橋迄今仍是場空。(陳世宗攝)

長年來影響海線發展甚鉅海線鐵路，將前後站居民生活圈一分為二，不僅影響清水區全面發展，居住後站的學生及婦孺搭乘火車需繞路而行；市議員陳廷秀17日為民請命，爭取清水火車站前後站設置可卸式跨站天橋，避免影響地方發展。建設局指出，已提列109年先期作業計畫。

「等了20餘年、歷經3任市長，跨站天橋仍是場空！」清水區南社里民不滿抨擊說，近在眼前的清水火車站要搭乘火車須繞道而行，車程多出10幾分鐘，造成後站居民怨聲載道；為配合未來鐵路高架化建置，建議採可拆卸式橋體設計，卻未能獲得市府的重視，全然無視民眾搭車權益。

市議員陳廷秀說，清水居民生活圈長年來受到清水火車站阻絕，學生及婦孺搭乘火車需繞道而行，費時又危險十分不便，期盼市府團隊能儘速進行跨站天橋設置；尤其大甲火車站跨站天橋正興建中，清水卻一拖20餘年，媽媽市長施政不應「一市兩制」，莫再讓海線鄉親希望落空。

建設局長陳大田表示，清水跨站天橋先前建設局已與地方會勘，所需經費約6300萬元，市府考量跨站天橋的迫切及需要性，已提列109年先期作業計畫；待預算審核通過後即可儘速推動，方便民眾通行。

(中時 )