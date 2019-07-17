環保署今（17）日召開環評大會，審查高雄市仁武產業園區環評。由於環委對於開發單位的回覆大致可以接受，這件歷經4次專案小組初審、3次環評大會考驗的開發案終於過關，高雄市政府經濟發展局可開始準備動工、招商。

高雄市府原本估計10月間通過環評，結果提前3個月過關，後年廠商將全面進駐，建廠與開發同時進行。仁武園區面積約74公頃，產業用地占48公頃，將引進機械、汽車、精密製造業，先前已百餘家廠商有意願，後來又有航太業者表達28公頃的土地需求。預計將在北高雄打造航太產業聚落，約可吸引213億元投資，創造6300個就業機會。

上次專案小組第4次初審（6月20日）環評委員重視的是台糖人造林現址保留，樹木植栽、樹種篩選，避免全區整地開挖。這次環評大會由於開發單位承諾移植林木會達到8成的存活率，環委要求每季必須檢視一次。

上次審查環委劉益昌曾提醒高雄市府，仁武園區附近有文化遺址，最好在施工前先鑽探確認位置；否則一旦發現，依據《文資法》得立刻停工，開發計劃勢必停擺。高雄市政府今亦重申會聘請專業考古人員監看，直到確認無文化層為止。原先承諾的20％綠電，則將用在公共設施。

這件開發案先前在專案小組初審4次，環委意見不少；並於去年12月、今年4月的2次環評大會，因環委對於空汙、防洪、再生能源使用仍有疑慮而無法過關。

高雄市長韓國瑜日前曾在行政院會提出五大議案，包括仁武園區；並指出進度已落後，請求行政院多支持，因此又引起外界重視。而今天的第3次環評大會，因問題已充分討論，僅花了半小時左右便通過。

(中時 )