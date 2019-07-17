花蓮市立圖書館在暑假期間為親子、青少年及樂齡族們推出多元閱讀推廣計畫，共有9項課程，全程免費，採網路報名。報名剛開始就有課程遭秒殺！圖書館方表示，其餘課程尚有名額，歡迎大小朋友一同前來報名參與。

市立圖書館於暑期推動多元閱讀推廣計畫，針對親子、青少年及樂齡年齡層提供不同的創意閱讀課程，且全程不需繳費，活動在網路報名審核後，將以簡訊通知報名結果，館方表示，希望趁著假期讓不同年齡層都可以透過閱讀來增進閱歷與陶冶心性。

課程包含親子的硬筆書法體驗、青少年的創意英文課及樂齡走讀社區創意遊等，其中親子逐格動畫課程名額更是在15日開放報名後就被秒殺搶光，館方表示其他課程也相當有趣，有意參加者請把握機會上網報名。

課程時間從7月至8月，於花蓮市內各個圖書館與生活園區陸續開課，雖然課程名額有限，但部分親子活動不限人數，可自由進場，詳細場次資訊則可搜尋「我的創意閱讀課系列活動」。

館方表示，希望此次多元閱讀推動計畫，藉由親子活動引起小朋友閱讀興趣，培養青少年的閱讀習慣，以及帶動樂齡層閱讀學習風氣，達到活到老、學到老的人生境界，讓大小朋友以及樂齡老人們染上「讀」癮。

(中時 )