來自「C肝聚落」台南將軍區的吳先生是養殖大戶，1年出貨10萬尾活魚，打拚工作卻罹患C型肝炎不自知，老是覺得疲累「很好睡」、就醫才知成為「肝苦人」，拖了15年，直至今年使用口服新藥治好C肝，他呼籲，鄉親勇於篩檢早日找回彩色人生！

肝癌為台灣癌症死因第2位、僅次於肺癌，而C肝感染者約40萬人，將近8演變成慢性C肝，長期下來會有2成轉變成肝硬化，台灣要比世衛組織設定的時間提早5年，預計2025年消滅C肝，這要靠全面篩檢、治療。

台南市肝病防治協會理事長、成大醫師鄭斌男表示，根除C肝的願景需要各地醫療團隊的支持，台南將軍區40歲以上C肝盛行率9.2％，甚至20年前某些里別C肝盛行率高達7成，堪稱「C肝聚落」，經過不斷篩檢、治療，近年來盛行率降至1、2成。

2014年至今，台南市肝病防治協會與成大偏鄉醫療團隊走訪台南11個偏鄉行政區、篩檢超過3610位民眾，揪出1340位C肝患者，落實全篩全治的觀念，鄭斌男強調，政府應提供更多的資源與政策，揪出潛藏的C肝患者。

成大團隊在將軍區找到1位養殖大戶吳先生，1年出貨石斑、虱目魚等10萬尾活魚，不菸不酒的吳先生卻因密醫共用針頭而感染C肝，家人與鄰居大都有C肝，肝病讓他工作容易疲憊，回家很好睡覺，因而驚覺狀況不對。

43歲的吳先生原本尋求中醫治療，只能治標不能治本，肝病拖了15年十分痛苦，近年來政府積極推動偏鄉篩檢與治療，他才鼓起勇氣服用全新口服抗病毒藥物，經過3個月的完整治療，目前體內已無C肝病毒。

許多民眾不知是C肝帶原者，延誤治療，政府積極推動醫療院所與基層診所篩檢計畫，只是目前C肝患者僅10％願意到診所治療，桃園市診所協會理事長蕭敦仁指出，民眾可以選擇開業診所進行篩檢、治療，不僅取藥方便性，也能提高治療品質。

台灣肝病醫療策進會高嘉宏會長呼籲，C肝可以治癒，若確診感染C肝，千萬不要放棄治療，及早接受治療並定期回診追蹤。

(中時 )