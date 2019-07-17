今年鮮蚵產量較去年減少。（吳敏菁攝）

是海洋汙染，還是氣候異常？鮮蚵進入盛產期，產量卻銳減近1／3，彰化縣共有600多戶養蚵人家，辛苦了一年，發現蚵仔縮水了，在海中暴斃特別多，為了顧及市場，價格並沒有大漲，微幅調整，苦水自己吞，彰化縣漁會統計，今年較去年同期整體產值已經少了600萬收入。

彰化縣是養蚵大縣，廣袤潮間帶養殖珍珠蚵，潮來浸泡在海水中、潮往露出曬太陽，養成了洗「三溫暖」蚵仔，肉質特別Ｑ彈，受消費者喜愛。

彰化縣漁會統計，縣內登記漁業權養蚵人家600多戶，面積約270公頃，但實際養蚵戶更多，一年產值4000多萬，不過今年才要進入盛產期，卻發現蚵仔少之又少，辛苦採收，蚵仔縮水了，不少更只剩空殼，產量銳減1／3。

蚵農無奈，養蚵重搭棚，掛殼到讓蚵苗附著，育苗到採收，需要1年的時間，但是今年6月緊密的幾場暴雨，加上怪浪，讓蚵棚倒了不少。

蚵農懷疑，可能是下雨，造成入海口水量增加，影響海水鹹度不夠，加上水質混濁

，造成蚵仔在海中紛紛暴斃，今年鮮蚵在王功產地一斤140元，較去年微幅上漲，蚵農說，損失自己吸收了，漲大多也怕影響消費者的興致啊。

颱風又要來了，蚵農剉著等，漁會總幹事陳諸讚表示，不知是氣候，還是海洋汙染等影響，造成蚵仔大量暴斃，蚵農損失慘重，但是蚵仔量減少、品質還是很好，王功漁火節要登場了，值得大家來品嘗，為辛苦的蚵農打氣。

(中時 )