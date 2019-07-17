颱風季節將至，南投縣長林明溱今17日在立法委員馬文君、議員唐曉棻、蔡銘軒陪同下，前往草屯鎮平林里平林巷支線道路以及御史里投8線、投10線交叉口附近道路，會勘附近排水功能，並同意即行改善，避免大雨淹水；另南投市大庄路彎度太大，將即截彎取直。

林縣長表示，草屯除平林、御史里道路、排水設施待改善，重劃區中興段、和平段、北投埔段、頂茄荖段等農水路，年久失修，亦嚴重影響居民進出安全，而且每逢大雨就淹水，將會即行改善，給民眾更舒適的生活環境。

馬委員表示，感謝林縣長特別下鄉會勘，並妥善運用縣府經費，為地方施作農水路及排水溝工程，相信工程完工後，將能維護附近居民的進出安全，生活更有保障。

至於南投市大庄路嘉興里路段彎度相當大，多年來經常發生車禍，經當地里長積極向立委許淑華陳情，縣長林明溱前往會勘後，決定將採「截彎取直」方式進行右側拓寬，拓寬長度約121公尺，寬度將增加4至10公尺，完工後可大幅提升行車安全。

(中時 )