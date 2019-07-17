大S少女感爆棚。（WeTV）

大S日前受邀擔任WeTV《我們長大了》節目嘉賓，頭綁辮子搭配親自設計的耳環，造型極具少女感，彷彿當年《流星花園》裡的杉菜再現。她在節目中分享一雙兒女互動趣事，弟弟小時候手腳不夠俐落，都是姊姊主動攻擊他，現在弟弟3歲會走了會跑了，變成他主動去逗姊姊，「過去一踹就跑走了」。所以她每次打電話回家時，總是問姊弟兩「今天打起來沒」。她也認為若身體能夠承受，能多生就多生，「因為你的孩子長大的過程會很需要手足、伴侶，若爸媽要走時，至少有人可以互相討論，可以商量」。

大S也在節目中打趣說，「沒有人比我跟小S一樣會互相傷害」，她爆料妹妹兒時糗事，透露一次家中停電，只能摸黑點蠟燭洗起戰鬥澡，洗完澡後小S因怕蠟燭而沒吹熄，導致蠟燭慢慢地熔，熔到洗衣機的蓋子上，整個洗衣機就燒起來了，飄出超大濃煙，樓下鄰居緊張地衝上來說「你們家失火了」，她們才趕緊在濃煙中逃生。S媽回家後得知，認為妹妹會出這樣狀況是姊姊沒有管好，大S因此被教訓了一頓，小S則一點事情都沒有，躲在房門竊笑。

家中上有姊姊下有妹妹的大S透露，「成長過程，因父母較忙，若沒有姊姊照顧與妹妹陪伴，童年會非常孤單。」因此，國中時看少女漫畫時，幻想自己有一位校草級的哥哥，多才多藝又對我們充滿保護慾。

節目中，因一對兄妹萌娃，哥哥要赴外地念書與妹妹間的離別感，讓大S動容淚灑現場，認為離別是人一直長大都要學習的課題，所以學會對愛的人表達愛也是成長心中必修的功課。大S談起離別曝昔日與小S主持節目，兩人一起主持Live節目七年，一次因為要到廣州拍片三個月，兩人因節目關係，幾乎天天見面沒分開過，小S因為不捨，在節目上哭哭啼啼，更幫她辦歡送會，讓她記憶猶新。網友直呼，大小S感情好，血脈親情是無法割捨的。

(中時 )