馬姓少女到台中跑趴，特別戴上貓耳、穿豹紋裝，並將「貓女」裝扮上傳臉書，不料疑混用毒品，暴斃飯店房內。（王文吉攝）

仍就讀高職的17歲馬姓少女長相清秀，在單親家庭長大，媽媽是新住民，家裡經濟狀況不是很好。馬女為證明家境比同學好，疑下海當傳播妹，也因此染上毒癮。酒店經紀每天下午派車，外送她到嘉義、高雄、台南等地兼差，媽媽始終認為女兒很乖，以為是到酒吧打工。

馬女在網路世界化名「甄姬」，台中業界人士稱，這應是她在傳播界的藝名。少女臉書盡是個人照片，留著一頭金色長髮的她，穿著火辣清涼，不吝露出酥胸、美背及長腿等，還有扮演貓女、女僕等引人遐想的照片。

馬女生前曾在臉書分享「暖男經濟」，推薦摩鐵經紀公司的經紀人，臉書不乏飲酒作樂照片，幾乎夜夜笙歌。她曾在16歲生日時邀約50位朋友，在KTV開慶生趴，還自傲狂飲5箱啤酒，向友人炫耀「沒醉」，還能衝第二攤。

業界人士懷疑馬女涉世未深，可能遭經紀公司以毒品控制，因此染上多種毒癮，加上跑趴、酗酒、熬夜，最後吸毒過量，超過身體負荷而暴斃。據傳，馬女經紀人在案發後立刻將旗下小姐踢出群組，LINE帳號不僅改名，也換照片避風頭。

(中時 )