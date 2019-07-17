雲林縣政府舉辦「巡倒清刷、全民總動員」登革熱防治宣導。（張朝欣攝）

雲林縣政府為預防登革熱，17日在虎尾鎮舉辦登革熱防治宣導會，由雲林縣長張麗善帶領防疫團隊，與民眾一起清除積水容器。目前雲林尚無本土案例，但境外移入有4案例，張麗善希望藉由全民總動員去除病媒傳染源，全力維持「零本土登革熱」。

雲林縣政府17日在虎尾鎮多功能活動中心舉辦「巡倒清刷、全民總動員」登革熱防治宣導，雲林縣長張麗善、衛福部疾管署南區管制中心專委蔡遠鵬、虎尾鎮長丁學忠等人帶領民眾加入抗蚊行列，從住家環境「巡、倒、清、刷」做起，共同預防登革熱。

張麗善表示，截至本月15日國內累計48例本土登革熱病例，雖然雲林縣目前並無本土登革熱案例，但仍有4名境外移入確定病例，提醒民眾不可掉以輕心。

由於近期氣候炎熱且有降雨情形，雨後容器積水容易成為病媒蚊孳生的溫床，張麗善提醒民眾要從家戶、社區做起，落實「巡、倒、清、刷」4步驟杜絕病媒蚊的孳生，在大家的努力下徹底防堵登革熱。

衛福部專委蔡遠鵬指出，雲林縣由於防治登革熱得宜，目前並未出現本土登革熱案例，但隨著交通往來，仍有境外移入病例產生的風險，提醒雲林鄉親仍要加強防疫。

雲林縣衛生局提醒民眾前往登革熱流行國家，務必做好防蚊措施，返國入境時如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應主動告知機場檢疫人員並盡速就醫。

(中時 )