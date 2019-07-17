台中市副市長令狐榮達赴美拜會姊妹市，出席洛杉磯僑團舉辦的台中日活動，宣傳台中購物節、2020台灣燈會；鼓勵僑胞到台中深度旅遊，購物節期間只要到台中觀光消費購物，滿500元可抽大獎，有機會抽中豪宅、名車等大獎。

令狐榮達參加台中市與南加州中華民國高爾夫球聯合會，在太平洋棕櫚高爾夫俱樂部共同舉辦的「台中盃高爾夫球友誼賽」，台中市將於2020年6月主辦第18屆世界大學高爾夫錦標賽，廣邀170個國際大學運動總會會員國參加，盛況可期。

令狐榮達以溫布頓網球賽為例表示，除世界頂尖網球好手參賽外，也吸引許多觀光客前往觀賞球賽，舉辦國際大型運動賽事是城市發展的重要契機、推展觀光旅遊的管道。

他也號召僑胞回台旅遊購物，如果抽中千萬豪宅，所有相關稅金全部由台中市政府主辦單位支付，僑胞聽聞之後，紛紛表示準備在暑假期間返國至台中消費旅遊試試手氣。

在出席南加州羅省中華會館及多個僑團聯合舉辦晚宴中，他以「幸福城市、展望台中」為題在美國發表演說，介紹台中市前店、後廠、自由港的投資環境及招商引資政策。

令狐榮達表示，台中市長盧秀燕就任後推出三大主張，陽光政治、空氣環保、活水經濟，致力將台中打造成富裕城市，市府團隊制定招商政策、加強國際行銷、並興建水湳國際會展中心，今年元月底更成為台灣六都當中第一個提供台商投資單一服務窗口的城市。

令狐榮達此行出訪除拜會洛杉磯僑團及重要企業招商引資外，還參加姊妹市聖地牙哥建城250周年慶祝活動以及亞利桑納州土桑市與台中締結姊妹市40周年慶祝活動，增進台中市和大洛杉磯地區以及姊妹市之間的經貿文化交流。

(中時 )