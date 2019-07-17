法務部繼推出科技查賄指揮中心後，再推「雲端反賄數位平台」，將提供包含「檢舉賄選單一窗口」、「即時澄清假新聞」、「反賄選影音宣導」、「反賄選網絡連結」及「反賄選大數據建置」等五大功能，法務部長蔡清祥表示，提出「科技查賄指揮中心」與「雲端反賄數位平台」2個構想，就是要讓民眾能更容易獲得反賄資訊，更便於檢舉賄選，更強化政府與民眾間的聯結，使反賄選工作能更加深化和落實。

法務部正在規劃結合雲端整合、數位科技，建置「雲端反賄數位平台」APP，將提供包含「檢舉賄選單一窗口」、「即時澄清假新聞」、「反賄選影音宣導」、「反賄選網絡連結」及「反賄選大數據建置」等五大功能，而為了展現法務部落實反賄選工作的決心，讓外界進一步瞭解蔡部長對反賄選宣導的理念，將於9月上線運作。

蔡清祥表示，「科技查賄指揮中心」與「雲端反賄數位平台」兩個構想，做為此次反賄工作的核心措施，就如車之兩輪和鳥之雙翼比喻「選舉查察」和「反賄宣導」是一體兩面，密不可分，法務部公布公布施行「鼓勵檢舉賄選要點」，統計至去年7月，已發出14.6億元檢舉獎金，但是打擊賄選手段也必須配合時代精進，方能提升反賄工作的效益。

蔡清祥強調，「科技查賄指揮中心」與「雲端反賄數位平台」2個構想，就是要強化網路科技偵查能力；善用行動裝置，結合雲端整合、數位科技，讓民眾能更容易獲得反賄資訊，更便於檢舉賄選，更強化政府與民眾間的聯結，使反賄選工作能更加深化和落實。

(中時 )