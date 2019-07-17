郭雪芙戲中穿婚紗。（八大）

郭雪芙、袁艾菲在婚紗店。（八大）

劉以豪、郭雪芙主演的八大偶像劇《我們不能是朋友》氣勢旺，關注及話題掀起熱烈迴響，播映版權更是一路熱賣，目前總計有超過90個國家及地區看得到這齣作品，視頻網站上架後，至今更累積超過3.5億點擊的驚人成績，成為近期最受矚目的台劇。另外，擁有原著小說版權的鏡文學，更接收到詢問電影版拍攝機會。

2012年八大電視打造神劇《我可能不會愛你》，不僅破天荒成為金鐘獎史上、首次橫掃7項大獎的電視劇，連帶推動亞洲各地翻拍熱潮，本週一(15日)在日本熱騰騰上檔的日本版本，即便相隔7年，經典作品仍不退燒。而現在正熱播的《我們不能是朋友》，近期創造的口碑、討論度，為八大自製戲劇登上另一波高峰。

本週五(19日)播出劇情，郭雪芙為戲穿上婚紗，但她透露自己將來結婚時，反而沒有特別想要穿禮服，甚至只想穿簡單、輕便的洋裝，郭雪芙描述長久以來她心中理想的婚禮畫面都是能在海邊舉行，「然後我可以不用穿高跟鞋，能像野孩子那樣直接光腳走在沙灘上。」也希望前來祝賀的親友能隨性戲水或是自在的吃著buffet，共享喜悅。

郭雪芙在劇中對同學夏若妍的男友劉以豪動心，當被問到在現實生活中，是否也有過和朋友或同學喜歡上同一個人的經驗時？她努力回想，拼湊模糊的記憶：「好像有過耶，但因為當時年紀小，應該是單純的欣賞成分居多」後來因為同學和對方在一起，自然就沒有其他特別的想法，郭雪芙打趣透露自己後來就喜歡別人啦！

(中時 )