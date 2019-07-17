公館農會研發「精釀紅棗啤酒」僅有3.5％酒精濃度，搶攻女性市場。（何冠嫻攝）

公館鄉農會推出紅棗香腸、紅棗啤酒，拓展客群。（何冠嫻攝）

苗栗縣公館鄉農會連結各地特色，與其他縣市農會合作推出紅棗甜食，更與台中大安區農會研發「紅棗香腸」，讓民眾吃得健康安心外，拓展農特產市場更將紅棗推向全台。

公館鄉農會致力開發休閒食品，除了結合在地盛產農作物，推出「新三寶」紅棗、芋頭、油甘杏仁餅外，還有紅棗巧克力以及桑葚、紅棗冰淇淋等，打開農特產行銷市場。公館鄉農會總幹事韓鴻恩表示，過去各家農會單打獨鬥，個別發展在地產品，但認為合作能發揮1加1大於2的效力，激盪新火花更能跨域行銷各地特色，在市場佔有一席之地。

公館農會與高雄美濃區農會締結姊妹會交流多年，今年結合各自產區內特色的紅棗和紅豆，合作推出「棗紅豆禮盒」，也與台中大安區農會研發「紅棗香腸」準備搶攻中秋節送禮、烤肉商機。韓鴻恩表示，大安區農會為全台唯一擁有肉品市場的農會，雙方在具有產銷履歷的保證下，歷時9個月研發、試吃，推出香氣撲鼻、不油膩還能嘗到紅棗顆粒的新口味紅棗香腸。另針對女性族群，農會研發含3.5％酒精濃度的「精釀紅棗啤酒」，小酌之餘也有養顏美容功效。

(中時 )