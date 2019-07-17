消除民眾對紙錢集中送至焚化廠煉化的疑慮，環保局17日舉辦淨爐法會。（巫靜婷攝）

祭祀後的紙錢將集中放進專用袋內，送到有汙染防制設備的苗栗縣焚化廠統一煉化。（巫靜婷攝）

環保局聘請法師主持簡單隆重的淨爐法會科儀，祈求陰陽兩利、風調雨順、國泰民安。（巫靜婷攝）

環保局聘請法師主持簡單隆重的淨爐法會科儀，祈求陰陽兩利、風調雨順、國泰民安。（巫靜婷攝）

農曆7月即將到來，中元普渡期間，寺廟及信眾燃燒大量紙錢容易造成空氣汙染問題，苗栗縣環保局自2009年起推動「紙錢集中燃燒」作業，數量從初期的26公噸，逐年提升至去年達460公噸，集中燃燒觀念漸被接受，但仍有部分質疑集中至焚化廠煉化有不敬之意，環保局17日辦理淨爐法會消彌疑慮。

苗栗縣環保局配合中央政策，降低紙錢燃燒造成空氣汙染，10年前辦理紙錢集中燃燒作業，除了收集數量逐年提升，配合寺廟也從初期的31家增加至去年110家，空氣品質及噪音管制科指出，今年度的集中量目前已達300公噸以上，迎接農曆7月中元普渡，紙錢集中量將邁入高峰。

環保局祕書蔡政勳指出，每逢民俗節慶期間，寺廟及民眾常會焚燒大量紙錢向眾神與先人表達敬意，環保局鼓勵寺廟採取減爐減香、紙錢減量、紙錢集中燃燒等措施，讓儀式更環保減碳，而紙錢集中燃燒作業就是將祭祀後的紙錢集中送到有汙染防制設備的苗栗縣焚化廠統一煉化，降低空氣汙染問題。

蔡政勳表示，響應風俗民情，部分民眾對於將紙錢清運至焚化廠煉化有無法傳達敬意的疑慮，17日聘請法師辦理淨爐法會，期望透過符合儒道釋各宗教中元普渡意象的科儀，讓民眾放心將金銀紙錢交給環保局處理，提升對集中燃燒作業的認同感。

環保局局長陳華盛指出，燃燒1公斤紙錢約可產生1.5公斤的二氧化碳，及一氧化碳、苯、甲苯等有害空氣汙染物，並容易引起火災事故，祭祀神明及祖先貴在「心誠則靈」，採用鮮花素果、徒手祭拜是最環保的方式，誠心不會打折外，還能兼顧生活品質與個人健康。

(中時 )