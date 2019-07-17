交通部長林佳龍（右2）聽公路總局人員進行簡報。（游昇俯攝）

輕颱丹娜絲直逼台灣而來，這是交通部長林佳龍上任以來首遇颱風，他今（17）日下午視察公路總局防颱整備情形，除要求公路總局所屬單位加強橫向聯防，並提示包括台八線中橫公路、台九線蘇花公路等在內8條警戒路段，要求提早完成整備作業，依氣象情資機動應變。

林佳龍視察時表示，氣象局上午11時30分已發布陸上颱風警報，針對台東、恆春半島及屏東地區，以及後續北上可能影響區域，請公路總局持續掌握天氣動態，督促所屬防災應變人員加強整備應變措施。

林佳龍並對公路總局做出四點裁示。他說，第一，請公路總局所屬單位持續監控颱風動態，與各防災單位保持密切聯繫，務必備妥相關救災資源，加強橫向聯防以機動應變。

第二，經研判，須警戒路段包括台八線中橫公路、台九線蘇花公路、南迴公路、台十一線人定勝天路段、台十一甲線光豐公路、台二十線南橫公路、台二十三線東富公路及台二十四線霧台公路等8條路段，請督促所屬單位提早整備作業，依即時氣象情資決策，現場機動調整。

第三，請利用多元管道呼籲用路人小心駕駛上述警戒路段，密切注意公路災情以及警戒訊息，提早規劃行程。第四、林佳龍並對所有防災人員表達慰問，提醒颱風期間駐點、定時巡查工作時，務必注意自身工作安全。

公路總局副總工程司陳進發簡報時則指出，公路總局設定明日12時為D-day，目前對20座重點監控橋梁座落的15個流域，已能監控上游雨量狀態，有效取得預警作業時間；並透過UAV無人機技術檢測長浪攻擊路段，並提早盤點兩年災修路段，明晚8、9點以後適逢大潮，抽水機及人員將在明天9時以前完成進駐。

(中時 )