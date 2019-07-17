丹娜絲颱風來襲，綠島客輪17日上午來回共16次航班，陸續疏運2247名遊客返回台東富岡港，由於風浪超大，遊客說上下左右顛簸搖晃宛如海盜船兼大怒神，吃足苦頭；台東縣政府宣布，熱氣球嘉年華活動取消，蘭嶼、綠島鄉今(17)日下午6點停止上班上課。

受到丹娜絲颱風影響，台東往返蘭嶼的交通船前天停航，疏散1372人，有65人滯留，綠島客輪則在昨天疏運2247名遊客回台東富岡港後於上午10點30分停航，無人滯留。

昨天綠島、蘭嶼海域風力5到6級，陣風達到8級，客輪頂著大浪前進，乘客有如在搭雲宵飛車，1群大學生形容，上下顛簸時好像大怒，左右搖晃又像海盜船，船艙裡吐成一片，狼狽不堪，雖然提前結束行程，仍有遊客響應府「多背1公斤」活動，把3天來在綠島製造的垃圾帶回台灣本島。

來自廈門的黃姓陸客說，他們一行12人到綠島旅遊，原本預計下午離開，雖然提早撤離，但是該玩的都去了，沒有遺憾，廈門也有颱風，但是颱風天搭船還是初體驗，剛上船還有點擔心，所幸平安上岸。

還有2名來自台北的上班族辣妹，原本想去綠島拍比基尼，沒想到丹娜絲來攪局，生氣地伸出粉拳咒罵颱風；另外，屏東大學師資培訓班在綠島辦理夏令營，擔心他們受困島上，1位老師帶著妻小及民生物資前進綠島進行「救援」。

因應輕颱丹娜絲，台東縣政府災害應變中心二級開設，同時宣布蘭嶼、綠島今日下午6點停止上班上課，熱氣球嘉年華18、19日整天活動取消。

(中時 )