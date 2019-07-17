高雄市政府舉辦「甄愛高雄群星會」系列活動，亞洲影后甄珍熱心邀約超過40位華語導演與明星齊聚高雄，讓群星會「群星齊聚、星光閃耀」，高雄市長韓國瑜17日也親自致贈感謝狀向甄珍表達感謝之意。

韓國瑜關心甄珍身體狀況，今天看到甄珍氣色很好，直說太好了、很開心，他特別感謝甄珍帶了那麼多港台大明星到高雄來，甄珍則表達對高雄市政府舉辦「甄愛高雄群星會」的感激之意，讓之前拍戲的老朋友們能再相聚，大家都相當開心到高雄來參與這個活動。

今天也是甄珍的生日，韓國瑜市長除了唱生日快樂歌，還特地準備蛋糕祝賀她生日快樂，甄珍感到相當驚喜，現場許了3個願望，她說：「第一個願望祝福高雄所有的朋友，尤其是高雄市政府新聞局、文化局、電影館及工務局等各單位大力的協助辦理高雄群星會活動，大家辛苦了，由衷的感謝；第二個願望就是韓市長走到哪，我的公益就跟到哪，明年我的生日要在總統府大門口辦10桌；第三是個人的願望，就保留不說出來。」

甄珍表示自己一直都有暈眩的問題，最近因為太疲勞，醫生囑咐多休息即可，目前身體健康並無大礙，請各界的朋友及所有關心她的影迷可以放心。

(中時 )