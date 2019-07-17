苗栗縣府推動國際慢魚，規畫利用電動自行車串聯白沙屯至好望角。（巫靜婷攝）

後龍好望角擁有海天一線絕佳美景，吸引遊客慕名而來。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、副議長李文斌等人試乘海風電動自行車。（巫靜婷攝）

立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐說明計畫內容。（巫靜婷攝）

規畫單位簡報。（巫靜婷攝）

慢魚運動起步，苗栗縣政府連結海線觀光資源，規畫以電動自行車串聯通霄白沙屯至後龍好望角濱海路段，將沿途的海港、海神、海風、海角與海景連結成一條長約12.4公里的藍色旅遊環線，同時研究海岸嘟嘟車往返14公里的可行性，17日縣長徐耀昌、立委陳超明、後龍鎮長朱秋隆等人試乘踏勘，擇日公告試營運計畫。

繼山線國際雙慢城打響知名度，立委陳超明及相關單位合力爭取中央資源，協助縣府在海線4鄉鎮打造「慢魚海岸」4大藍色觀光主軸，分別為藍色海洋、藍色教育、藍色產業及藍色旅遊，希望吸引通霄白沙屯拱天宮一年逾400萬的遊客，透過不同交通載具慢遊至後龍好望角等景點，開拓地方觀光契機。

後龍半天寮好望角景點視野遼闊，有「日出阿里山、日落好望角」的美名，一旁有過港隧道、貝化石層、媽靈宮等景點，未來結合全台最長滾輪式滑梯營運，深具親子觀光潛力，陳超明指出，規畫2種不同型態的載具，除了緩解道路系統狹窄導致車流量通行困難的問題，也能帶動雜糧專區的買氣。

執行長邱俐俐表示，藍色旅遊共有3項創新，包含畫設三輪以上車具的海岸休閒自行車路網，以拱天宮為中心，北至好望角、南至通霄精鹽廠，環線總長度12.4公里；在海角樂園設置「聽見海風實驗場」透過風帆等設施讓遊客感受海風的動向；連結西湖溼地，辦理戶外生態導覽等。

邱俐俐指出，經17日試乘實地踏勘後發現，若干路段需加強修繕及增加符合地景的硬體設施，國會辦公室將偕同縣府文觀局及後龍鎮公所辦理檢討會議，並盡速於近期內公告試營運計畫及正式規畫路線。

苗栗縣54公里海岸共有12處大小漁港，後龍鎮長朱秋隆表示，公所目前正在推動好望角成為縣級風景區，若能利用不同載具將拱天宮遊客引導到好望角，解決道路系統狹窄的問題，將可大大提升海線觀光效益。

(中時 )