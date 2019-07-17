台東好聲音渾然天成，卻因地處偏鄉，不少璞玉待挖掘，在文化部支持下，台東縣政府文化處與鐵花村合作辦理「全備型音樂人才培訓」，邀請黃建為、陳建年、黃中岳等11位流行音樂界重量級人士擔任講師，這些講師獲得的金曲、金鐘、金馬獎逾30座，陣容堅強的師資，期盼為東台灣的音樂魅力再創高峰。

鐵花村音樂聚落承辦第2屆「綻放在台灣東岸的鐵花─全備型音樂人才培訓課程」正式展開，邀請的11位講師集合了金曲、金鐘、金馬獎得主總數超過30座以上，包括拿過5座金曲獎的陳建年、個人獨獲7座廣播金鐘獎的馬世芳，以及橫跨金曲、金鐘、金馬獎得主的李欣芸等等。

鐵花村企畫總監汪智博表示，課程內容針對詞曲寫作、錄音、混音、編曲、行銷、企畫等，期望能透過這樣的黃金陣容，讓參與學員紮實學習，全面性理解音樂產業鍊，學員在1年4個月的課程中，將至少完成1首自創曲，經完整後製作業後錄製合輯。

汪智博說，東部地區音樂人才濟濟，但因地處偏鄉，缺乏音樂教育資源，因此請來這些師資傳達流行音樂的最新訊息，提供喜愛音樂的年輕人完整學習機會外，亦能從中挖掘人才，讓東台灣音樂魅力再創高峰，厚植東部音樂實力。

(中時 )